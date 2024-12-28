Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: الجيش سيوسع القتال في غزة للضغط على حماس

Lebanon 24
28-12-2024 | 13:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية: الجيش الإسرائيلي كان يعتقد أن رفح ستكون ذروة القتال ضد حماس قبل دخوله جباليا
lebanon 24
29/12/2024 08:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: التشكيل القتالي في "الجيش" الإسرائيلي يعاني من المزيد من التآكل بسبب الانخفاض الكبير في كفاءة المجندين
lebanon 24
29/12/2024 08:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يمهل الموجودين داخل مستشفى كمال عدوان بغزة 15 دقيقة للخروج منه
lebanon 24
29/12/2024 08:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان في شمال غزة بعد محاصرته
lebanon 24
29/12/2024 08:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:00 | 2024-12-29
00:54 | 2024-12-29
00:39 | 2024-12-29
00:38 | 2024-12-29
00:32 | 2024-12-29
00:31 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24