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مكتب نتنياهو: ما يتم الحديث عنه وتداوله بشأن احتمال صفقة مصغرة قبل تنصيب ترامب محض كذب

Lebanon 24
28-12-2024 | 14:10
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