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حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التدخل العاجل لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في شمال غزة وإمدادها بالمواد الطبية

Lebanon 24
28-12-2024 | 15:13
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