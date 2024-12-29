Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: روسيا لم تتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية

Lebanon 24
29-12-2024 | 00:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لا يوجد أي قرار نهائي بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا
lebanon 24
29/12/2024 13:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب سوريا في الأمم المتحدة: ليس لدي معلومات بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في البلاد
lebanon 24
29/12/2024 13:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المخابرات الروسية تقول إن الاستفزازات الأميركية والبريطانية تهدف لدفع روسيا لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا
lebanon 24
29/12/2024 13:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: نتفهم قلق تركيا بشأن الوضع الأمني ​​على الحدود مع سوريا
lebanon 24
29/12/2024 13:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:00 | 2024-12-29
05:55 | 2024-12-29
05:52 | 2024-12-29
05:41 | 2024-12-29
05:28 | 2024-12-29
04:53 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24