يسرائيل هيوم: إسرائيل تدرس البقاء في جنوب لبنان حتى بعد مرور الـ 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني وكثرة الأسلحة والبنى التحتية لحزب الله

Lebanon 24