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المرصد السوري: اعتقال نحو 300 شخص بينهم عسكريين وموالين لنظام الأسد خلال أسبوع

Lebanon 24
29-12-2024 | 05:55
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