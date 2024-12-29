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المرصد السوري: اعتقال نحو 300 شخص بينهم عسكريين وموالين لنظام الأسد خلال أسبوع
Lebanon 24
29-12-2024
|
05:55
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