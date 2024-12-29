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القناة 12 الإسرائيلية: الشاباك يحقق بأسباب عدم تلقيه أي معلومة حول نية حماس تنفيذ هجوم 7 تشرين الاول من عملائه بغزة

Lebanon 24
29-12-2024 | 06:26
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