Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الله يعيّن رئيس كتلته النيابية محمد رعد نائبا لأمين عام الحزب نعيم قاسم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-12-2024 | 06:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة تايمز أوف إسرائيل: تقارير إعلامية إسرائيلية ترجح استهداف الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم أو القيادي في الحزب طلال حمية
lebanon 24
29/12/2024 17:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: العدوّ الإسرائيلي اعتدى على العاصمة بيروت أثناء اغتيال محمد عفيف والعدوّ لا بدّ أنّ يتوقع أنّ يكون الردّ على وسط تل أبيب
lebanon 24
29/12/2024 17:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
lebanon 24
29/12/2024 17:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم
lebanon 24
29/12/2024 17:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:55 | 2024-12-29
09:48 | 2024-12-29
09:34 | 2024-12-29
09:32 | 2024-12-29
09:27 | 2024-12-29
09:16 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24