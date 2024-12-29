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السعودية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى وتستنكر استمرار الاعتداءات المتكررة على حرمته

Lebanon 24
29-12-2024 | 11:09
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