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هيئة البث عن استطلاع رأي: 68% من الإسرائيليين يؤيدون تجنيدا إلزاميا للجميع و١٧% فقط مع إعفاء المتدينين الحرديم

Lebanon 24
29-12-2024 | 12:22
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