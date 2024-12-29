Advertisement

أخبار عاجلة

قيادي في حماس: ذهبنا إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الشامل من غزة

Lebanon 24
29-12-2024 | 12:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى الإسرائيليين: تم هزيمة حماس لكن سموتريتش وبن غفير يريدان بناء مستوطنات في غزة وهو ما يؤخر إنهاء الحرب وإعادة أبنائنا
lebanon 24
29/12/2024 21:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوقت ينفد".. رسالة من "حماس" بشأن الأسرى
lebanon 24
29/12/2024 21:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مقربة من الوفد الإسرائيلي: حماس ما تزال تصر على مطلبها بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/12/2024 21:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: إذا تحقق تقدم بالمفاوضات على إسرائيل التنازل بشأن إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
lebanon 24
29/12/2024 21:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2024-12-29
13:57 | 2024-12-29
13:41 | 2024-12-29
13:41 | 2024-12-29
13:36 | 2024-12-29
13:34 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24