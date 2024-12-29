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حماس: نتطلع إلى نتائج إيجابية وليس رسائل إيجابية من الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار

Lebanon 24
29-12-2024 | 12:51
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