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هيئة البث الإسرائيلية عن استطلاع للرأي: ٦٤% من الإسرائيليين يعتقدون أن أداء الحكومة ليس جيدا
Lebanon 24
29-12-2024
|
13:41
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