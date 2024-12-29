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المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا للجزيرة مباشر: ندعم العدالة الانتقالية ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه وليس الانتقام

Lebanon 24
29-12-2024 | 13:57
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