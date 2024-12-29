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الرئيس الأميركي جو بايدن: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لكوريا الجنوبية بعد حادثة تحطم طائرة الركاب

Lebanon 24
29-12-2024 | 13:57
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