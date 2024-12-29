Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر أمني مصري: مقتل 3 في انفجار للغاز داخل أكاديمية الشرطة

Lebanon 24
29-12-2024 | 18:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية المصرية: مقتل ضابط وعنصري أمن جرّاء انفجار غاز في أكاديمية الشرطة
lebanon 24
30/12/2024 05:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية المصرية: انفجار غاز أثناء أعمال الصيانة داخل أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة يقتل ضابط شرطة واثنين من رجال الشرطة
lebanon 24
30/12/2024 05:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني مصري لـ"سكاي نيوز عربية": انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي
lebanon 24
30/12/2024 05:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع والا عن مصدر أمني: لا نتوقع أن يتوقف الحوثيون عن مهاجمة إسرائيل
lebanon 24
30/12/2024 05:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2024-12-29
18:42 | 2024-12-29
18:29 | 2024-12-29
18:26 | 2024-12-29
18:19 | 2024-12-29
18:07 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24