Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية إسرائيلية: ندعم التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل أو جزئي بشكل فوري

Lebanon 24
30-12-2024 | 00:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية: إذا لم يتم التوصل لصفقة قريبا فالجيش يرى صعوبة في إيجاد مناطق جديدة للمناورة
lebanon 24
30/12/2024 11:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: أطراف المفاوضات تقترب من التوصل إلى تفاهمات بشأن محوري صلاح الدين ونيتساريم
lebanon 24
30/12/2024 11:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة: هناك انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أبرزها عودة المسيّرات لسماء بيروت
lebanon 24
30/12/2024 11:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: يجب التوصل إلى صفقة وتقديم تنازلات
lebanon 24
30/12/2024 11:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:40 | 2024-12-30
04:40 | 2024-12-30
04:39 | 2024-12-30
04:38 | 2024-12-30
04:38 | 2024-12-30
04:26 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24