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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 81% من خيام النازحين غير صالحة للعيش وتدهورت بشكل كامل بفعل عوامل الزّمن والظّروف الجوية

Lebanon 24
30-12-2024 | 01:29
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