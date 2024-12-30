Advertisement

أخبار عاجلة

بلدية غزة: نطالب المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف معاناة أهلنا وتقديم حد أدنى من الخدمات في الظروف الصعبة

Lebanon 24
30-12-2024 | 02:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التدخل العاجل لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في شمال غزة وإمدادها بالمواد الطبية
lebanon 24
30/12/2024 11:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء النرويج: قلقون للغاية إزاء وضع غزة الإنساني وعلى إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية ووقف المعاناة
lebanon 24
30/12/2024 11:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: سفارتنا في دمشق جاهزة لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات القنصلية
lebanon 24
30/12/2024 11:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
راعي طائفة الروم الأرثوذكس في بيت لحم: إلغاء مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد تضامنا مع أهلنا في غزة ومعاناتهم في الحرب والحصار
lebanon 24
30/12/2024 11:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:40 | 2024-12-30
04:40 | 2024-12-30
04:39 | 2024-12-30
04:38 | 2024-12-30
04:38 | 2024-12-30
04:26 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24