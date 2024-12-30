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معاريف: الجيش الإسرائيلي يواصل دفع الثمن الباهظ من الدماء في غزة ومازال 100 مختطف يموتون في الأنفاق

Lebanon 24
30-12-2024 | 02:28
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