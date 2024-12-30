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الجديد: أزعور غادر الصرح البطريركي مكتفيا بعبارة "زيارة معايدة وانا ما بحكي سياسة ببكركي"

Lebanon 24
30-12-2024 | 03:47
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