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يديعوت أحرونوت عن يائير لابيد: حكومة نتنياهو تحاول إقناعنا بأن صفقة التبادل غير ممكنة لأنها لا تريدها

Lebanon 24
30-12-2024 | 05:05
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