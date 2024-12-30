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أخبار عاجلة
وزير خارجية أوكرانيا: مستعدون لمساعدة الشعب السوري في استعادة الاستقرار والأمن الغذائي
Lebanon 24
30-12-2024
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