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الخارجية الفلسطينية: تفاخر إسرائيل بتدمير جباليا استخفاف بالشرعية الدولية ونطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة والاعتداءات المسلحة للمستوطنين

Lebanon 24
30-12-2024 | 05:18
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