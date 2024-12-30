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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الطاقة: المساعدات الإنسانية هي آخر أنبوب أكسجين لحماس ويجب الانتهاء من هذا الأمر لتدميرها

Lebanon 24
30-12-2024 | 07:23
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