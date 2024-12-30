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وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع: واشنطن تدرس أشكالا مختلفة لتخفيف العقوبات بشكل مؤقت لتوفير المساعدات لسوريا

Lebanon 24
30-12-2024 | 09:05
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