Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: قتلنا 5 جنود إسرائيليين بعد اقتحام نقطة عسكرية في جباليا في شمال غزة

Lebanon 24
30-12-2024 | 10:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: رغم مرور أشهر من العمل العسكري في جباليا تقديرات أمنية أن المئات من كتائب حماس لا تزال تعمل في شمال القطاع
lebanon 24
30/12/2024 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع
lebanon 24
30/12/2024 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: تمكنا من إلقاء عدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع صوب تجمع للجنود بجوار ناقلة جند وأوقعناهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمال القطاع
lebanon 24
30/12/2024 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية: الجيش الإسرائيلي كان يعتقد أن رفح ستكون ذروة القتال ضد حماس قبل دخوله جباليا
lebanon 24
30/12/2024 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:46 | 2024-12-30
14:43 | 2024-12-30
14:34 | 2024-12-30
14:13 | 2024-12-30
14:08 | 2024-12-30
14:00 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24