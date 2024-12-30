Advertisement

أخبار عاجلة

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: الشرق الأوسط يشهد تصعيدا خطيرا للأعمال العدائية بين إسرائيل والحوثيين

Lebanon 24
30-12-2024 | 10:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: استهداف إسرائيل للبنية التحتية في اليمن يقوض وصول الخدمات للمدنيين
lebanon 24
30/12/2024 21:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون للغاية إزاء القصف المتبادل بين إسرائيل والحوثيين
lebanon 24
30/12/2024 21:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إسرائيل لا تزال ترفض الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة
lebanon 24
30/12/2024 21:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: وقف النار في لبنان هو أول شعاع أمل في الصراع في الشرق الأوسط ومن المهم أن يحترمه الطرفان
lebanon 24
30/12/2024 21:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:46 | 2024-12-30
14:43 | 2024-12-30
14:34 | 2024-12-30
14:13 | 2024-12-30
14:08 | 2024-12-30
14:00 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24