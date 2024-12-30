Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الإمارات ونظيره التركي يبحثان هاتفيا التطورات في الشرق الأوسط (وكالة أنباء الإمارات)

Lebanon 24
30-12-2024 | 12:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأناضول: أردوغان يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا وفلسطين وقضايا إقليمية ودولية
lebanon 24
31/12/2024 01:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري الجديد أسعد حسن الشيباني ناقشا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية (وكالة الأنباء الإماراتية)
lebanon 24
31/12/2024 01:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وجهود التوصل لتهدئة شاملة في المنطقة
lebanon 24
31/12/2024 01:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 300 أسير (وكالة أنباء الإمارات)
lebanon 24
31/12/2024 01:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:04 | 2024-12-30
17:57 | 2024-12-30
17:43 | 2024-12-30
17:27 | 2024-12-30
17:20 | 2024-12-30
17:15 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24