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القناة 14 الإسرائيلية: رغم مرور أشهر من العمل العسكري في جباليا تقديرات أمنية أن المئات من كتائب حماس لا تزال تعمل في شمال القطاع

Lebanon 24
30-12-2024 | 13:13
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