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الرئيس السابق ميشال عون: هناك غموض في الملف الرئاسي إذ حتى اللحظة لا يملك اي مرشح الاكثرية والجميع يتحدث بإسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن مواقفهم وهذا الغموض قد يؤدي الى التأجيل

Lebanon 24
30-12-2024 | 13:49
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