الرئيس السابق ميشال عون: هناك غموض في الملف الرئاسي إذ حتى اللحظة لا يملك اي مرشح الاكثرية والجميع يتحدث بإسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن مواقفهم وهذا الغموض قد يؤدي الى التأجيل

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