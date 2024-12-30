ميشال عون: لست مع تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأن وقتاً طويلاً قد مر على محاولات الانتخاب ويجب ان يكون هناك رئيس، وان تكون هناك جلسة بدورات متلاحقة

Lebanon 24