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الرئيس البرازيلي يبلغ نظيره الإماراتي بأن البرازيل ستعمل على إبرام شراكة بين ميركوسور والإمارات في الأشهر المقبلة

Lebanon 24
30-12-2024 | 14:08
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