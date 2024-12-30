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"أكسيوس" عن متحدث باسم الخارجية الأميركية: المناقشات مع هيئة تحرير الشام مثمرة وتناولت قضايا محلية ودولية

Lebanon 24
30-12-2024 | 15:33
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