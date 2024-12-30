Advertisement

أخبار عاجلة

سقوط شظايا صاروخ أُطلق من اليمن في رحوفوت جنوب تل أبيب

Lebanon 24
30-12-2024 | 17:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: الصاروخ الذي أطلق من اليمن على تل أبيب خلف حفرة عمقها عدة أمتار في موقع سقوطه مما أدى إلى أضرار جسيمة
lebanon 24
31/12/2024 09:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: فرق الإسعاف نقلت 20 مصاباً إسرائيلياً بجروح إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف إثر سقوط صاروخ من اليمن في تل أبيب
lebanon 24
31/12/2024 09:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أُطلقه الحوثيون من اليمن.. صاروخ يستهدف وسط إسرائيل وسقوط جرحى
lebanon 24
31/12/2024 09:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين إلى 16 إثر سقوط صاروخ على تل أبيب أطلق من اليمن
lebanon 24
31/12/2024 09:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:22 | 2024-12-31
02:17 | 2024-12-31
02:11 | 2024-12-31
02:03 | 2024-12-31
02:02 | 2024-12-31
01:55 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24