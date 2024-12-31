Advertisement

أخبار عاجلة

سكاي نيوز: أضرار مادية بمنطقة دارنيتسكي في كييف جراء هجوم صاروخي

Lebanon 24
31-12-2024 | 01:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريحان على الأقل جراء قصف مسيرة تركية سيارة بريف الطبقة في شمال شرقي سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/12/2024 09:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية تعلن إفشال هجوم شنته فصائل موالية لتركيا على سد تشرين بمحافظة حلب (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/12/2024 09:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الألمانية تشتبه في أن حادث السيارة في سوق لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج كان "هجوما" (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/12/2024 09:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: تضرر شبكة التدفئة المركزية جراء الهجوم على كييف
lebanon 24
31/12/2024 09:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:22 | 2024-12-31
02:17 | 2024-12-31
02:11 | 2024-12-31
02:03 | 2024-12-31
02:02 | 2024-12-31
01:55 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24