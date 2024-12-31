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صحة غزة تجلي عشرات الأطفال والمرضى بالتنسيق مع الصحة العالمية لاستكمال علاجهم بالخارج

Lebanon 24
31-12-2024 | 01:33
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