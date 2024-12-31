Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن تعلن أن مسؤولين أميركيين التقوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأكدوا الحاجة إلى تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة

Lebanon 24
31-12-2024 | 01:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤولين أميركيين: واشنطن لن تدعم سيطرة هيئة تحرير الشام دون عملية شاملة لاختيار قادة جدد
lebanon 24
31/12/2024 09:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السوريين لإعادة بناء وطنهم عبر عملية سياسية شاملة
lebanon 24
31/12/2024 09:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق للعربية: نحترم إرادة السوريين ونتطلع لعملية سياسية شاملة
lebanon 24
31/12/2024 09:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: باربرا ليف أكدت خلال جولتها في دمشق الدعم الكامل لعملية انتقال شاملة بقيادة سورية
lebanon 24
31/12/2024 09:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:22 | 2024-12-31
02:17 | 2024-12-31
02:11 | 2024-12-31
02:03 | 2024-12-31
02:02 | 2024-12-31
01:55 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24