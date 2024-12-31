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الرئيس سليمان من بكركي : طلبت من البطريرك الراعي اعلان سنة ٢٠٢٥ سنة حياد لبنان والتحرك من موقعه المسيحي المعنوي لدعم صمود المسيحيين في سوريا

Lebanon 24
31-12-2024 | 04:50
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البطريرك الراعي: لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة إلى ثقافة الحياد الإيجابي الناشط ليتمكّن البلد من القيام بدوره الفاعل فيكون فيه جيش واحد وسياسة واحدة ويحفظ سيادته ولا يتدخل في شؤون الدول الآخرى
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31/12/2024 13:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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