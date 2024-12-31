Advertisement

أخبار عاجلة

مفوضية الأمم المتحدة: حجم الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني

Lebanon 24
31-12-2024 | 05:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التدخل العاجل لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في شمال غزة وإمدادها بالمواد الطبية
lebanon 24
31/12/2024 13:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: التمويل الإنساني للسودان بلغ "مستويات حرجة" وعلى المجتمع الدولي مضاعفة جهوده فورا
lebanon 24
31/12/2024 13:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: يجب على المجتمع الدولي أن لا يخضع لابتزاز الحكومة الإسرائيلية
lebanon 24
31/12/2024 13:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان: هناك تصاعد مقلق في الخسائر البشرية نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية في المناطق ذات الكثافة السكانية
lebanon 24
31/12/2024 13:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:38 | 2024-12-31
06:36 | 2024-12-31
06:30 | 2024-12-31
06:14 | 2024-12-31
06:13 | 2024-12-31
06:03 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24