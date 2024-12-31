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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب إطلاق سراح جميع أفراد الطواقم الطبية في غزة المعتقلين تعسفيا على الفور

Lebanon 24
31-12-2024 | 05:51
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