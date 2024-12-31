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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
31-12-2024
|
05:59
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