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تقرير أممي: إسرائيل استخدمت أسلحة ثقيلة تشمل قنابل وزنها 2000 رطل في هجماتها على مستشفيات غزة

Lebanon 24
31-12-2024 | 06:13
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