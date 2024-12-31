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القناة الـ12 الإسرائيلية: نتنياهو يخرج من المستشفى للمشاركة في التصويت على قانون للميزانية بعد فشل الائتلاف بحشد أغلبية له

Lebanon 24
31-12-2024 | 08:05
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