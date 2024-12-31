Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم: ارتفاع الأصوات في الائتلاف الحكومي المطالبة بإقالة بن غفير على خلفية أزمة التصويت في الكنيست

Lebanon 24
31-12-2024 | 08:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد المطالبة بإقالة "بن غفير".. إسرائيل مهددة بأزمة دستورية
lebanon 24
31/12/2024 17:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: تحالف نتنياهو في الكنيست يسقط مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول
lebanon 24
31/12/2024 17:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: أهالي مختطفين في غزة يعتصمون أمام مكتب نتنياهو بالكنيست للمطالبة بإبرام صفقة تبادل سريعة
lebanon 24
31/12/2024 17:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية: نواصل مراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال وسطاء أميركيين
lebanon 24
31/12/2024 17:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:11 | 2024-12-31
10:01 | 2024-12-31
09:53 | 2024-12-31
09:46 | 2024-12-31
09:45 | 2024-12-31
09:44 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24