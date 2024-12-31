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وسائل إعلام إسرائيلية: خلال أشهر الحرب في الشمال مع حزب الله قدمت مستشفيات الشمال العلاج إلى 1578 إسرائيلياً و3391 عسكرياً
Lebanon 24
31-12-2024
|
08:24
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