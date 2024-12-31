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الولايات المتحدة تؤكد أنها شنت عدة هجمات على مواقع للحوثيين في اليمن

Lebanon 24
31-12-2024 | 08:41
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