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إعلام سوري: طائرة مُسيرة تابعة لقوات "قسد" تقصف حي الأشرفية في مدينة حلب وتقتل 3 مدنيين وتصيب 9 آخرين

Lebanon 24
31-12-2024 | 09:38
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