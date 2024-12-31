Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية: نواصل مراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال وسطاء أميركيين

Lebanon 24
31-12-2024 | 09:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية: تمديد الوجود في لبنان بعد وقف إطلاق النار قرار سياسي ومستعدون لكل الاحتمالات
lebanon 24
31/12/2024 20:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: إسرائيل تدرس البقاء في جنوب لبنان حتى بعد مرور الـ 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني وكثرة الأسلحة والبنى التحتية لحزب الله
lebanon 24
31/12/2024 20:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: قيادة الجيش الإسرائيلي تفاجأت من حجم ظاهرة الانسحاب وتقديرات بأنها ستتسع بعد وقف إطلاق النار
lebanon 24
31/12/2024 20:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر مطلعة: من المتوقع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
31/12/2024 20:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:22 | 2024-12-31
13:17 | 2024-12-31
13:14 | 2024-12-31
13:05 | 2024-12-31
13:00 | 2024-12-31
12:47 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24