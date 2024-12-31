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وزارة الخزانة الأميركية: جهات فاعلة في الحرس الثوري الإيراني وأخرى من روسيا أرادت التأثير على الناخبين الأميركيين وخلق أجواء من التوتر

Lebanon 24
31-12-2024 | 10:39
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